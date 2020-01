CI Games: Grę 'Sniper Ghost Warrior Contracts' zakupiło ponad 250 tys. graczy



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Grę "Sniper Ghost Warrior Contracts" (SGWC) zakupiło przeszło 250 tys. graczy na nośniki fizyczne i cyfrowe, podało CI Games.

"Do dnia 12 stycznia 2020 od czasu premiery, która miała miejsce 22 listopada 2019 grę 'Sniper Ghost Warrior Contracts' zakupiło przeszło 250 tys. graczy. Dane dotyczą zarówno sprzedaży w postaci fizycznych nośników jak i cyfrowej. Sprzedaż przez piewsze 7 tygodni od premiery utrzymywała się na zadowalającym poziomie w porównaniu do SGW3, którego sprzedaż była znacząco niższa z każdym tygodniem od premiery tej gry" - czytamy w komunikacie.

Firma liczy, że najnowszy "SGW Contracts" będzie generował istotne dla spółki przychody przynajmniej w latach 2020 i 2021.

Spółka wznowiła pracę nad roboczym tytułem "Tactical Shooter 2", który będzie kontynuacją w serii "Sniper Ghost Warrior". Premiera tej gry możliwa jest jeszcze w 2020 roku, podano także.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)