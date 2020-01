"Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości opinię Komisji Weneckiej w sprawie nowego projektu ustaw o sądownictwie, opublikowaną wczoraj. Ważne jest prawidłowe wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Komisja Europejska dokładnie przeanalizuje (tę) opinię, która zostanie uwzględniona w jej ocenie" - wskazał Wigand.

Rzecznik dodał, że w piśmie z 19 grudnia 2019 r. wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova "zdecydowanie zachęciła polskie władze do skonsultowania się z Komisją Wenecką Rady Europy w sprawie projektu przepisów". "Podkreśliła również, że wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami leżącymi u podstaw porządku prawnego UE i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia się stanu praworządności w Polsce" - wskazał.

Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, w wydanej w czwartek opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych oceniła, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa w Polsce.

Komisja zarekomendowała też, by nie przyjmować zapisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. W dokumencie napisano także, że należy znaleźć inne rozwiązania i by uniknąć pogłębienia się kryzysu, polski parlament powinien poważnie rozważyć wprowadzenie głównych rekomendacji Komisji Weneckiej z 2017 roku.

Opinia Komisji nie ma charakteru wiążącego ze względu na funkcję doradczą tego organu. Opinię wydano w trybie pilnym, a wystąpił o nią pod koniec grudnia marszałek Senatu Tomasz Grodzki w związku z prowadzonymi w tej izbie pracami nad nowelizacją.

W ogłoszonym w Strasburgu dokumencie podkreślono w odniesieniu do nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre ich zapisy mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa w czasie, gdy podejmowane są próby rozwiązania problemów wynikających z reformy z 2017 roku.

W ocenie Komisji w wyniku nowych zapisów wolność słowa sędziów i prawo do stowarzyszania są poważnie ograniczone, a polskim sądom uniemożliwi się badanie, czy inne sądy w kraju są niezawisłe i bezstronne zgodnie z regułami europejskimi. Według KE zwiększył się wpływ ministra sprawiedliwości na postępowania dyscyplinarne.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział w czwartek w Wilnie, że opinia Komisji Weneckiej na temat nowelizacji ustaw sądowych będzie przedmiotem analiz. "Ta opinia jest krytyczna, ale spodziewaliśmy się tego od początku - powiedział Czaputowicz. - Będzie ona teraz przedmiotem naszych analiz. Przypomnę, że rząd polski nie występował o taki raport, mimo to został on zrobiony i traktujemy to jako formę dyskusji".

>>> Czytaj też: Polska w czołówce UE pod względem wzrostów cen mieszkań