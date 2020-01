Trudeau: czarne skrzynki boeinga powinny być zbadane we Francji

Źródło: PAP

Premier Kanady Justin Trudeau zaapelował w piątek do Teheranu o przesłanie czarnych skrzynek zestrzelonego ukraińskiego boeinga do specjalistycznego laboratorium we Francji. Poinformował też o uruchomieniu pomocy finansowej dla Kanadyjczyków, którzy stracili bliskich w tej katastrofie.