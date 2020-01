Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Wiceprezes Alior Banku Mateusz Poznański złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na 29 lutego 2020 r., podał bank. Powodem rezygnacji jest chęć rozwoju zawodowego poza obszarem bankowości detalicznej.



"Mateusz Poznański, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar klienta indywidualnego w Alior Banku, zdecydował się podjąć nowe wyzwania zawodowe poza branżą bankową. W banku pozostanie do końca lutego 2020 r. Wkrótce przedstawimy osobę, która przejmie jego obowiązki w zarządzie" - poinformował rzecznik Alior Banku Marcin Herman.



Poznański dołączył do Alior Banku w marcu 2017 r. Początkowo, jako dyrektor zarządzający był odpowiedzialny za ofertę produktową dla klientów detalicznych, biznes consumer finance oraz departament relacji z klientem. W kwietniu 2018 r. został powołany do zarządu banku, w którym jako wiceprezes odpowiadał za segment klienta indywidualnego, w tym nadzór nad siecią sprzedaży, sprzedaż telefoniczną i internetową oraz rozwój kanałów cyfrowych.



Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.



(ISBnews)