Unimot zakłada 30 stacji Avia na Ukrainie na koniec 2020 roku



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Unimot zakończył 2019 rok z 10 stacjami paliw Avia uruchomionymi na Ukrainie, w porównaniu do wcześniej zakładanych 15. W 2020 roku liczy jednak na co najmniej dwukrotne przyspieszenie, poinformował ISBnews prezes spółki Adam Sikorski.

"Opóźnienie wynika między innymi z jeszcze dłuższych niż w Polsce uzgodnień administracyjnych, związanych z uruchamianiem stacji. Liczę jednak na wyraźne przyspieszenie oddawania nowych stacji Avia na Ukrainie w tym roku. Mamy już konkretne lokalizacje nowych obiektów, w tym wzdłuż kluczowej trasy z Kijowa na lotnisko" - powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Spółka zakłada, że na koniec 2020 roku liczba stacji Avia na Ukrainie wyniesie co najmniej 30 placówek.

"Jesteśmy zadowoleni z dynamiki sprzedaży na już istniejących ukraińskich stacjach Avia i generalnie patrzymy na ten rynek z optymizmem, tym bardziej że tam również prowadzona jest obecnie walka z szarą strefą, szczególnie z plagą nielegalnych stacji paliw" - podkreślił Sikorski.

Szef Unimotu zaznaczył, że docelowo spółka wciąż chciałaby zarządzać na Ukrainie siecią co najmniej 100 stacji Avia.

"Przy takiej liczbie placówek w grę wchodziłyby już własne dostawy paliw na Ukrainę. Zresztą robimy już do tego pewne przymiarki, na przykład dostarczamy do tego kraju paliwa lotnicze Jet" - dodał Sikorski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)