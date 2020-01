MPK Poznań ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych



Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Poznaniu ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych, podała spółka. Flota przedsiębiorstwa ma się wzbogacić o 31 pojazdów standardowych, 12-metrowych oraz 6 przegubowych, czyli 18-metrowych. Pierwsze dostawy planowane są na jesień 2021 roku.

Termin składania ofert w postępowaniu mija 20 lutego br.

Zamówienie podzielono na dwa zadania. Jedno z nich obejmuje dostawę 31 elektrycznych miejskich autobusów standardowych (o długości ok. 12 metrów), w których znajdzie się miejsce dla nie mniej niż 70 pasażerów (miejsc siedzących ma być co najmniej 20). Drugie zadanie dotyczy dostawy 6 autobusów przegubowych (o długości ok. 18 metrów) - każdym z tych pojazdów będzie mogło podróżować co najmniej 110 pasażerów, a miejsc siedzących ma być nie mniej niż 30. Wszystkie dostarczane pojazdy mają mieć możliwość ładowania magazynu energii zarówno poprzez wtyczki (system plug-in), jak i pantografy, poinformowano.

Autobusy zostaną wyposażone w system informacji pasażerskiej - będą posiadały czytelne tablice kierunkowe, wewnętrzne wyświetlacze LED, system zapowiedzi głosowych, a przyciski będą oznakowane w alfabecie Braille'a. Zainstalowany zostanie system monitoringu oraz bramki liczące pasażerów, a także monitory informacji publicznej, na których będą prezentowane m.in. ważne wiadomości na temat funkcjonowania komunikacji. Standardowo już, w pojazdach będzie miejsce przygotowane z myślą o pasażerach na wózku inwalidzkim, miejsce do przewozu rowerów oraz ładowarki USB, podano także.

Dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VI "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach", działanie 6.1 "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach", czytamy również.

Infrastruktura niezbędna do ładowania autobusów (m.in. ładowarki zajezdniowe, pantografowe oraz mobilne) będzie stanowić przedmiot odrębnego zamówienia, podsumowano.

(ISBnews)