Prezes KGHM: Wynik za 2019 będzie prawdopodobnie zdecydowanie lepszy niż za 2018



Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Wynik KGHM Polska Miedź za 2019 rok będzie prawdopodobnie zdecydowanie lepszy niż za 2018 rok, zapowiedział prezes Marcin Chludziński.

"Rok 2019 będziemy zamykać prawdopodobnie ze zdecydowanie lepszym wynikiem niż rok 2018, mimo że średnia cena miedzi była znacznie niższa. To widać w wynikach podawanych co kwartał" - powiedział Chludziński w wywiadzie dla "Parkietu".

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1 664 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 973 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16 869 mln zł w porównaniu z 14 787 mln zł rok wcześniej.

Według niego, można zobaczyć pewne cechy spowolnienia, nawet w kontekście gospodarki niemieckiej, ale nie można mówić o kryzysie.

"Optymizm jest. Wzrost inwestycji rok do roku w sektorze deweloperskim w grudniu 2019 r. w USA był 16-proc. Trzeba patrzeć szeroko i na różne wskaźniki, nie tylko na dyktat PKB" - wskazał prezes.

"W tym roku dalej pokazujemy stabilną produkcję w planach. Chcemy utrzymania ceny, ale to nie zależy od nas. Brak zachwiań w gospodarce międzynarodowej i nieprzewidzianych zdarzeń powoduje dla nas bezpieczny rok. Są czynniki niezależne od nas, jak warunki naturalne. Jeśli nie będziemy mieli takich zagrożeń, a optymizm po umowie handlowej podtrzyma się, to powinien to być dobry rok dla firmy" - podsumował Chludziński.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)