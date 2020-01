Gaming Factory zapowiedziało premierę 'Hotel Afterlife' w IV kw. 2020



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Gaming Factory zapowiedziało premierę gry "Hotel Afterlife" w IV kwartale 2020 roku, podała spółka. Produkcja w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w wersji na komputery stacjonarne, docelowo będzie także dostępna na Nintendo Switch oraz pozostałe konsole.

"'Hotel Afterlife' połączy w sobie rozbudowane elementy strategiczno-ekonomiczne i sporo czarnego humoru. Tytuł szczególnie mocno powinien przypaść do gustu graczom ceniącym sobie gry w stylu 'Two Point Hospital', 'Dungeon Keeper', 'Hotel Giant' czy 'Prison Architect'. Model rozwoju naszej spółki zakłada produkcję własnych tytułów oraz wydawanie kilku gier rocznie. Konsekwentnie staramy się realizować tę strategię. Rozwijamy gry o zróżnicowanej tematyce, od symulatorów, poprzez tycoon, horror i builder" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

W drugiej połowie roku z portfolio wydawniczego Gaming Factory, oprócz zapowiedzianej właśnie gry "Hotel Afterlife", do sprzedaży trafią m.in. "Chains of Fury" - komiksowa strzelanka w stylu retro, produkcja "FoodBall", łącząca w sobie grę sportową i wyścigi samochodowe oraz związany z tematyką bitewną "World War 2 - Bunker Simulator", podano również.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20-stoma produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoon-y, gry akcji czy horrory.

W grudniu 2019 r. spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny i zapowiadała wówczas, że chce zadebiutować na GPW w I poł. 2020 r.

(ISBnews)