Przychody Asbisu wzrosły o 36% r: r do ok. 274 mln USD w grudniu



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował w grudniu 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 274 mln USD, co oznacza wzrost o około 36% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników wypracowanych nie tylko w grudniu, ale też w całym 2019 roku. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, pomimo widocznego spowolnienia na rynku IT. Dzięki wysiłkowi całego zespołu przebiliśmy o 36% przychody z grudnia 2018 roku, dzięki czemu odnotowaliśmy rekordowe miesięczne przychody w całej naszej 25-letniej historii. Jestem bardzo dumny z całego zespołu, który potrafił szybko dostosować się do rynku i wypracować tak fantastyczny wynik. Patrząc na nasze wyniki przychodów, jest dla nas jasne, że przekroczyły one już górne widełki ogłoszonej przez nas prognozy finansowej na 2019 rok" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Prognoza spółki zakłada wypracowanie 1,7-1,9 mld USD przychodów w 2019 r.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,07 mld USD w 2018 r.

(ISBnews)