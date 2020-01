PERN zmodernizuje linie nalewcze w czterech bazach paliw



Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - PERN podpisał umowy na modernizację linii nalewczych na terenie baz paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu i Kawicach, podała spółka.

Przebudowa stanowisk nalewczych, wyposażenie linii nalewczych w najnowsze moduły dozowania dodatków firmowych, a także wyposażenie linii nalewczych w urządzenia do dozowania biokomponentów - to główne obszary, które zamierza zmodernizować PERN aby poprawić komfort kierowców i skrócić czas obsługi autocystern w bazach paliw, poinformowano.

Modernizacja odbywa się w bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu i Kawicach. Pierwsze zmodernizowane stanowiska nalewcze trafią do eksploatacji jesienią tego roku. Celem zmian jest także optymalizacja załadunków autocystern i poprawa bezpieczeństwa na bazach, bo kierowcy będą mogli zatankować wszystkie produkty na jednym stanowisku, podał także PERN.

Rozpoczęta właśnie modernizacja stanowisk nalewczych przyczyni się do stworzenia stanowisk "multiproduktowych", co umożliwi kierowcy odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu cysterny na inną wyspę nalewczą, podkreślono.

"Zastosowanie tego rozwiązania skraca łączny czas załadunku nawet o kilka minut i wpływa na skrócenie czasu oczekiwania kierowców przed bazą paliw. Realizacja zadań w ramach modernizacji i standaryzacji frontów autocysternowych umożliwi również zwiększenie liczby wydań oleju napędowego z dodatkiem biokomponentów, co dla naszych klientów ma niezmierne znaczenie ze względu na konieczność spełnienia wskaźnika NCW" - powiedział kierownik działu przygotowania i paszportyzacji PERN Tomasz Doliasz, cytowany w komunikacie.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku.

(ISBnews)