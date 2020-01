Jak poinformował w środę regionalny kanał telewizyjny TV Melilla, głównym celem prowadzonych prac jest zlikwidowanie zasieków założonych w 2006 r. pomiędzy dwoma ogrodzeniami granicznymi o wysokości 6 metrów. Są one wykonane z metalowych prętów i drutu kolczastego; ich montaż kosztował 20 mln euro.

Według planu MSW w Madrycie zasieki pomiędzy ogrodzeniami w Melilli zostaną usunięte na odcinku o długości 10 km. Pierwsze działania służące ich eliminacji podjęto w lutym ub.r., ale po kilku dniach je wstrzymano.

Podobne prace mają ruszyć niebawem w Ceucie, drugiej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Obie inwestycje zostały zapowiedziane przez pierwszy rząd Sancheza w czerwcu 2018 r. Premier socjalistycznego rządu tłumaczył wówczas, że zasieki powinny zostać zdjęte z powodów humanitarnych i zastąpione bardziej zaawansowanymi technologiami. Sanchez obiecał też zwiększyć liczbę strażników na pograniczu hiszpańsko-marokańskim.

Melilla i Ceuta są celem dla wielu Afrykańczyków, którzy od strony Maroka próbują nielegalnie forsować ogrodzenia graniczne, by dostać się na terytorium Hiszpanii. Część z nich hiszpańska policja deportuje do Maroka w ciągu kilkunastu godzin od zatrzymania.

Usuwanie zasieków z ogrodzeń granicznych krytykowane jest zarówno przez centroprawicową i konserwatywną opozycję parlamentarną, jak i środowiska policjantów. Twierdzą one, że brak tych zabezpieczeń między ogrodzeniami zachęci afrykańskich imigrantów do dalszych prób nielegalnego przedostawania się do Hiszpanii.

W 2019 r. konserwatywna partia Vox zaproponowała, aby na granicy hiszpańsko-marokańskiej w Melilli i Ceucie wybudować mur graniczny, który dzięki betonowej konstrukcji utrudniałby Afrykańczykom wspinanie się na ogrodzenie.

Krytycy usuwania zasieków wskazują na negatywną opinię w tej sprawie władz Maroka. Przypominają, że w 2018 r., po otrzymaniu z budżetu UE środków na skuteczniejszą ochronę granic, władze w Rabacie rozpoczęły montaż zasieków po swojej stronie granicy z Hiszpanią.

W 2019 r. władze portu w Melilli zakończyły montaż zasieków na ogrodzeniach okalających teren obiektu. Dyrekcja portu wyjaśniła, że było to “najlepsze rozwiązanie”, aby powstrzymać imigrantów masowo wdzierających się na statki odpływające do Europy. Nowa inwestycja według szacunków władz portowych pozwoliła zmniejszyć liczbę intruzów o połowę.

