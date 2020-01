"Polaków można spotkać wszędzie. Chyba wszyscy w Polsce wiedzą co to jest YouTube, ale pewnie nie wszyscy wiedzieli, że jego szefową jest Suzan Wójcicki. Na pewno Was zaskoczę, ale Suzan jest moją daleką kuzynką z serca Świętokrzyskiego" – czytamy w środowym wpisie na Facebooku premiera Morawieckiego.

Szef rządu dodał, że jej rodzina mieszkała w Piotrowicach. "A moja rodzina w Nawarzycach i znały się świetnie. Te relacje potwierdziliśmy już na wielu przykładach. Spotkaliśmy się właśnie w #Davos. I wszystkich serdecznie pozdrawiamy" - napisał.

Premier uczestniczy w Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos, które rozpoczęło się we wtorek i potrwa do piątku. Spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (Annual Meetings) co roku gromadzą w jednym miejscu głowy państw, rządów i największych przedstawicielami światowego biznesu.

