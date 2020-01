W środę sejmowa komisja finansów publicznych rozpatrywała opinie komisji branżowych dotyczących projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Jednym z tematów były wydatki budżetowe na służby specjalne.

Opinię komisji ds. służb specjalnych dotyczącą planu budżetu przedstawił poseł Jarosław Krajewski (PiS) zasiadający w tej komisji, jednocześnie też członek komisji finansów publicznych. Poinformował on, że komisja ds. służb specjalnych w styczniu, na posiedzeniu niejawnym, rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2020 r. w zakresie dotyczącym służb specjalnych.

Po analizie dokumentów i słuchaniu przedstawicieli wszystkich pięciu służb specjalnych funkcjonujących w Polsce: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służby Wywiadu Wojskowego (SWW), komisja ds. służb specjalnych wnosi o przyjęcie projektu budżetu przygotowanego przez rząd jednocześnie wnosząc o zwiększenie finasowania tych służb.

Krajewski podał kwoty o jakie wnioskuje komisja ds. służb specjalnych. W przypadku SWW jest to 26,950 mln zł na "rozbudowę zdolności tej służby do prowadzenia wywiadu elektronicznego". Komisja chce też, by CBA otrzymało w 2020 r. 37,4 mln zł więcej niż przewidywał rząd - te środki mają zostać przeznczone na wynagrodzenia i uposażenia oraz na rozwój i modernizację.

Finasowanie ABW miałoby zostać zwiększone o 8,5 mln zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i wyposażenia. Środki na AW miałyby być większe o 32 mln zł z przeznaczeniem na kontynuację prowadzonych zadań operacyjnych wynikających z bieżącej sytuacji międzynarodowej.

"Zdaniem komisji ds. służb specjalnych zwiększenie budżetu na rok 2020 r. jest uzasadnione koniecznością profesjonalnej realizacji ustawowych zadań związanych ze zwalczaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa" - powiedział Krajewski. Jak źródło finasowania zwiększonych środków wskazał rezerwy celowe na projekty współfinasowane ze środków UE.

Krajewski wyjaśnił też, że w związku z niejawnym charakterem posiedzenia, na którym komisja ds. służb specjalnych przygotowała swoje wnioski nie może udzielić dokładniejszych wyjaśnień na ten temat.

Podczas dyskusji posłowie KO wyrazili sprzeciw wobec wniosku dotyczącego zwiększenia wydatków na służby specjalne. Dariusz Rosati ocenił, że trudno jest dyskutować nad częściami budżetu dotyczącymi służb specjalnych kiedy posłowie komisji finansów publicznych nie wiedzą, na co te pieniądze idą. Jego stanowczy sprzeciw wzbudziła propozycja zwiększenia wydatków budżetowych na CBA o 37,4 mln zł. "Jak patrzymy na to co wyprawia się w CBA, to dawanie tam pieniędzy kompletnie mija się z celem" - stwierdził poseł.

Rosati ocenił, że CBA nie było skuteczne gdy sprawdzało Mariana Banasia przed wybraniem go na szefa NIK. Przypominał też ostatnie doniesienia medialne, według których z funduszu operacyjnego CBA miało zginąć nawet 15 mln zł. "To wymaga gruntownej kontroli w CBA, a nie dodawania pieniędzy do służby, która jest wykorzystywana w celach politycznych" - stwierdził Rosati.

Poseł dodał, że tryb procedowania budżetu w części przeznczonej na funkcjonowania służb powinien być "inny". "Służby w zbyt dużym stopniu wykorzystują sekretność wokół ich działań, nie wiem, czy to służy państwu" - stwierdził. Podkreślił też, że łączna kwota, o jaką wnioskuje komisja ds. służb specjalnych to ponad 100 mln zł.

Ze względu na - jak uzasadniał - ograniczony zakres informacji przedstawionych przez posła Krajewskiego komisji finansów publicznych poseł Mirosław Suchoń (KO) złożył wniosek o procedowanie komisji finansów publicznych w trybie niejawnym. Inni posłowie KO także opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Jednocześnie w dyskusji wyrazili sprzeciw wobec zwiększania finansowania dla służb specjalnych.

Komisja finansów publicznych powinna zakończyć rozpatrywanie opinii dotyczących ustawy budżetowej do przyszłej środy, po to, by w czwartek rozpatrzyć wszystkie zgłoszone poprawki. (PAP)

