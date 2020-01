"Awans naszego kraju do krajów dojrzałych, do rynków rozwiniętych (...) nie jest przypadkiem. Również polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne" - powiedział w piątek premier Morawiecki.

Linie wakacyjne Condor to - jak podkreślił - największe tego typu linie w Niemczech. "Bardzo odważny, ale zarazem rozważny ruch Polskich Linii Lotniczych LOT" - podkreślił szef rządu.

"To dowód siły polskiej gospodarki" - zaznaczył.

Premier podkreślił, że w ciągu czterech lat LOT zwiększył liczbę przewożonych pasażerów z 4 do prawie 11 milionów. Morawiecki ocenił, że to "fenomenalny przyrost", który udało się uzyskać dzięki rozszerzeniu rynków między innymi o rynki Dalekiego Wschodu.

"LOT jest jak polska gospodarka" - powiedział Morawiecki. Dodał, że choć nie jest ona największa i trzeba nad nią "popracować", to jednak - zazanczył - jest jedną z najdynamiczniej rozwijących się gospodarek, a OECD stawia ją na pierwszym miejscu wśród 36 innych gospodarek tej organizacji.

Premier powiedział,że cieszy go ekspansja polskich firm, bo - jak mówił - na tym polega budowa oszczędności krajowych i zmniejszanie uzależnienia od zagranicy.

Z nieoficjalnych jeszcze informacji "z kręgów prowadzących negocjacje", do których dotarła agencja dpa, wynika, że LOT wygrał rywalizację o Condora z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull. LOT przejmując linie lotnicze Condor uratuje niemieckie przedsiębiorstwo przed upadkiem, które groziło mu po plajcie najstarszego biura turystycznego świata Thomas Cook.

Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro. Condor, to największa wakacyjna linia lotnicza w Niemczech; jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami.

Polska Grupa Lotnicza (PGL) w 100 proc. należy do Skarbu Państwa i jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów. W skład PGL wchodzą LOT, LOT AMS, LS Airport Services.

Transakcja przejęcia Condora przez Polską Grupę Lotniczą ma się zakończyć do końca kwietnia tego roku - poinformowała w piątkowym komunikacie Polska Grupa Lotnicza, do której należą Polskie Linie Lotnicze LOT.

"Oferta przejęcia Condora przedstawiona przez PGL została uznana za najkorzystniejszą dla spółki, jej pracowników, partnerów, dostawców i klientów. Transakcja ma się zakończyć do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych i opuszczeniu przez Condor procedury ochronnej" - napisano w komunikacie.

"Inwestycja PGL pozwoli Condorowi w pełni i w terminie spłacić zobowiązania względem niemieckiego banku rozwoju KfW" - dodano.

"Wspólnie (z liniami Condor - PAP) będziemy rosnąć dynamicznie i rozwijać naszą współpracę zarówno jeżeli chodzi o loty liniowe, jak i czarterowe. Z mojego punktu widzenia nie ma lepszego partnera dla LOT-u niż Condor" - powiedział Milczarski.

"Condor nie tylko przetrwa, ale będzie rosnąć bardzo dynamicznie jako silna firma z silnym wsparciem, z silnym partnerstwem z LOT-em. (...) Dla mnie Condor to było odzwierciedlenie marzeń o wspaniałych wakacjach. Myślę, że dla bardzo wielu ludzi w Niemczech Condor właśnie to symbolizuje" - dodał.

