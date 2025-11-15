Decyzja Tesli o zmianie dostawców komponentów

Tesla i jej dostawcy zastąpili już niektóre komponenty wyprodukowane w Chinach częściami wyprodukowanymi w innych krajach. Firma planuje w ciągu najbliższego roku lub dwóch zastąpić wszystkie pozostałe komponenty tymi wyprodukowanymi poza Chinami - napisał w piątek „WSJ”, powołując się na osoby bliskie sprawie.

Reklama

Dziennik uznał decyzję za „nowy przykład konsekwencji pogłębiających się napięć geopolitycznych między USA a Chinami”.

Wpływ pandemii COVID-19 i cła Trumpa

Tesla stara się zmniejszyć zależność od komponentów produkowanych w Chinach dla swoich samochodów w USA od czasu, gdy pandemia Covid-19 zakłóciła przepływ towarów z Chin, co zachęciło jej dostawców do produkcji komponentów w innych miejscach, w tym w Meksyku. W tym roku jednak, po tym jak prezydent USA Donald Trump nałożył cła na chiński import, firma przyspieszyła strategię eliminacji chińskich części.

Chiny są głównym producentem i eksporterem części samochodowych – w tym chipów i akumulatorów – oraz materiałów do produkcji samochodów. Wiele z nich jest tańszych ze względu na ogromną skalę produkcji, niższe koszty i słabą walutę - wyjaśnił amerykański dziennik.