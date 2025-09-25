Największy chiński producent pojazdów elektrycznych BYD sprzedał w Unii Europejskiej w zeszłym miesiącu trzy razy więcej nowych samochodów niż w sierpniu 2024 r. – wynika z najnowszych danych ACEA. To drugi miesiąc z rzędy, gdy BYD sprzedał więcej aut niż największy konkurent w branży - amerykańska Tesla.

Dane ACEA, na które powołuje się agencja Reuters pokazują, że sprzedaż w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wzrosła w sierpniu o 4,7 proc. do 0,8 miliona samochodów.

Nawet firma Stellantis, która od ponad roku traciła rynek, po raz pierwszy odnotowała wzrost sprzedaży w Europie, dzięki sprzedaży hybryd typu plug-in (PHEV) i pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorem (BEV).

Wzrost sprzedaży europejskich producentów

Jak podaje Reuters, liczba rejestracji aut marki Volkswagen wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Sprzedaż Renault skoczyła w górę o 7,8 proc., a w Stellantis odnotowały wzrost o 2,2 proc., rosnąc po raz pierwszy od lutego 2024 r.

Tesla traci rynek aut elektrycznych

Sprzedaż Tesli w Unii Europejskiej spadła o 36,6 proc., co zmniejszyło udział w rynku amerykańskiego producenta do 1,2 proc. z 2 proc. rok wcześniej.

W tym samym czasie sprzedaż BYD wzrosła o 201,3 proc., co dało jej 1,3 proc. udziału w rynku.

Inny chiński producent SAIC Motor, który jest właścicielem MG, odnotował w sierpniu wzrost o 59,4 proc. SAIC Motor zwiększył swój udział w rynku od początku roku do 1,9 proc. i plasując się na dziesiątym miejscu najlepiej sprzedających marek w tym roku.

Całkowita sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej wzrosła o 5,3 proc.. Najszybciej rośnie sprzedaż aut hybrydowych (o 54,5 proc.), a następnie elektrycznych zasilanych bateriami (o 30,2 proc.), a hybrydowych typu plug-in (wzrost o 14,1 proc.).

Łączny udział aut z bateriami stanowi 62,2 proc. wszystkich rejestracji we wspólnym bloku, co oznacza wzrost w porównaniu sierpniem 2024 r., gdy udział aut z napędem elektrycznym i hybrydowych wynosił 52,8 proc.

Źródło: Reuters