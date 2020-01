Wstrzymane zostały rejsy z Wuhan do Moskwy realizowane przez linie China Southern Airlines. Dotąd latały one do Moskwy trzy razy w tygodniu.

Rosja nie wprowadzała swoich ograniczeń, jednak państwowy urząd Rospotriebnadzor zalecił w piątek Rosjanom wstrzymanie się od podróży do Chin do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej. Resort zapewnił, że monitoruje rejsy przybywające z Chin i kontroluje sytuację.

Media w Rosji podały w ostatnich dniach, że o śmiertelnym przypadku koronawirusa poinformowały władze chińskiej prowincji Heilongjiang, graniczącej z rosyjskim Krajem Nadmorskim.

W obawie przed rozprzestrzenianiem się niebezpiecznego koronawirusa w samym Państwie Środka władze zarządziły blokadę komunikacyjną 10 miast, gdzie wcześniej odnotowano występowanie wirusa, m.in. Wuhan, Ezhou i Huanggang nad rzeką Jangcy. Wszystkie te ośrodki miejskie znajdują się w prowincji Hubei. Władze prowincji - podobnie jak kierownictwo prowincji Guangdong ze stolicą w Kantonie - ogłosiły w czwartek pierwszy, najwyższy stopień zagrożenia zdrowia publicznego z powodu nowego wirusa.

W czwartek po dwudniowej naradzie ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zapewniono, że WHO bardzo uważnie obserwuje rozwój sytuacji i nakłania krajowe władze medyczne do podjęcia wszelkich środków ostrożności, jednak - co podkreślono w oświadczeniu dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa - "jest jeszcze za wcześnie, by ogłaszać międzynarodową sytuację nadzwyczajną w związku z pojawieniem się nowego koronowirusa". Może się to jednak okazać konieczne - podkreślił Ghebreyesus.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)