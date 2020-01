"Naama Issachar postanowiła poprosić prezydenta Rosji o ułaskawienie, a pisemny wniosek w tej sprawie został już złożony przez administrację więzienia, w którym przebywa. Naama, jej krewni i jej prawnicy mają nadzieję, że rosyjski prezydent podejmie decyzję o ułaskawieniu i zwolnieniu jej jak najszybciej (...)" - poinformował jeden z adwokatów kobiety.

W czwartek w Jerozolimie podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz Putin zapewnił matkę Naamy Issachar, Jaffe Issachar, że "wszystko będzie dobrze". Jak pisze agencja Interfax, Kreml stał jednak na stanowisku, że prezydenckie ułaskawienie nie jest możliwe bez formalnej prośby w tej sprawie od uwięzionej.

"Jak możemy dokonać ułaskawienia, jeśli młoda kobieta o nie nie prosi? Muszą być dopełnione pewne formalności, aby proces się rozpoczął" - oznajmił w sobotę rosyjskim agencjom prasowym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

26-letnia Issachar została skazana 11 października 2019 roku po tym, jak w kwietniu znaleziono prawie 10 gramów marihuany w jej bagażu podczas tranzytu na lotnisku w Moskwie. Wyrok oprotestował izraelski resort spraw zagranicznych, uznając karę za surową i nieproporcjonalną.

Issachar odrzuca zarzut przemytu narkotyków i podkreśla, że nie próbowała wjechać do Rosji podczas tranzytu do Izraela z Indii i podczas krótkiego pobytu na moskiewskim lotnisku nie miała dostępu do swojego bagażu.

W zeszłym roku premier i prezydent Izraela, Benjamin Netanjahu i Reuwen Riwlin, wysłali do Putina oficjalną prośbę o ułaskawienie kobiety. (PAP)