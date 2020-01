GUS: Ubój trzody chlewnej spadł o 6,3%, produkcja drobiu wzrosła o 1,9% w 2019



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wolumen produktów uboju trzody chlewnej spadł o 6,3% r/r do 1,28 mln ton w 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W 2019 r. produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 1,9% r/r do 2,8 mln ton.

Wolumen produktów uboju bydła i cieląt spadł w tym czasie o 3,1% r/r i wyniósł 188 tys. ton.

Produkcja wędlin zmniejszyła się w 2019 r. o 0,7% r/r do 777 tys. ton.

W samym grudniu ub.r. ubój trzody chlewnej sięgnął 103 tys. ton (-8% r/r, -4,2% m/m), produkcja mięsa drobiowego - 226 tys. ton (-2,3% r/r, -4,9% m/m), ubój bydła i cieląt - 14,9 tys. ton (+1,6% r/r, -4,4% m/m), a produkcja wędlin - 58,2 tys. ton (+0,7% r/r, -1,6% m/m), podał także GUS.

(ISBnews)