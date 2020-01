Ciech zakończył kontraktację sody na rok 2020 po cenach wyższych r: r



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Grupa Ciech zakończyła kontraktację na rynku sody kalcynowanej na rok 2020 - po cenach wyższych niż rok wcześniej, podała spółka. Soda z polskich i niemieckich zakładów Ciechu trafi do ok. 300 lokalizacji na świecie.

Mimo obserwowanego spowolnienia w branży automotive i budownictwie, podstawowy dla grupy rynek - Europa Środkowa i Wschodnia - cechuje się stabilnym popytem, któremu sprzyjają m.in. realizowane i zakończone już inwestycje w segmencie produkcji szkła płaskiego oraz wzmacniający się trend wykorzystywania opakowań szklanych, co może skutkować wzrostem mocy produkcyjnych tego segmentu szkła nie tylko w tej w tej części Europy, poinformowano.

"Dobra reputacja oraz znajomość potrzeb rynku pozwoliła nam na zawarcie korzystnych kontraktów, po cenach wyższych niż rok wcześniej, co częściowo wynikało m.in. z rosnących kosztów certyfikatów CO2. Działania sprzedażowe prowadziliśmy w otoczeniu lekkiego spowolnienia w branży automotive oraz budowlanej, a także silnej konkurencji na rynku. Pozytywna kontraktacja to naszych przewag konkurencyjnych: bardzo dobrej jakości produktu, stabilnych dostaw i wzorowej obsługi klientów. Warto podkreślić optymistyczne sygnały o dalszym rozwoju branż, w których soda kalcynowana jest ważnym elementem procesów wytwórczych, przede wszystkim w segmencie produkcji szkła" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W biznesie sodowym zdecydowana większość kontraktów w Europie zawieranych jest na rok. Okres kontraktacji trwa zwyczajowo od października do stycznia. Grupa Ciech, oprócz sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, oferuje klientom - nierzadko największym koncernom branży FMCG i wiodącym producentom szkła - dodatkowo specjalistyczne usługi logistyczne oraz doradztwo technologiczne, podkreślono także.

W latach 2019-2020 moce zlokalizowanych w Polsce fabryk szkła płaskiego wzrosną o ok. 45% wobec 2018 roku, dzięki czemu nasz kraj będzie liderem pod względem nowych inwestycji w tej branży. W ubiegłym roku została otwarta nowa linia produkcyjna w hucie szkła w Ujeździe pod Częstochową, a w tym roku możliwe jest uruchomienie kolejnych inwestycji w obszarze produkcji szkła płaskiego. Rosnąca popularność opakowań szklanych w Europie może skutkować także inwestycjami w tym segmencie - w Polsce i w tym regionie Europy obecni są duzi producenci opakowań szklanych. Plany rozbudowy mocy szkła opakowaniowego na najbliższe lata są też ogłaszane w Europie Zachodniej, zaznaczyła spółka.

Oprócz korzystnych trendów w obszarze sody kalcynowanej, Ciech w ostatnich kwartałach zwiększył także udział w rynku sody oczyszczonej w Europie Środkowo-Wschodniej, oferując sodę oczyszczoną stosowaną w przemyśle spożywczym i paszowym w Polsce, Niemczech,

Czechach, Słowacji czy Austrii. Z uwagi na rosnące wymogi ochrony środowiska przewidywany jest też istotny wzrost zużycia sody oczyszczonej w sektorze odsiarczania gazów spalinowych (ostatnio szczególnie w świetle zwiększających się wymogów co do emisji zanieczyszczeń w transporcie morskim (nowe standardy International Maritime Organisation obowiązujące od początku 2020 roku), podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)