IS wzywa do ataków na Żydów, żeby udaremnić plan Trumpa dla Bliskiego Wschodu

Źródło: PAP

Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) wezwała swoich bojowników i wszystkich muzułmanów do ataków na Żydów i osiedla żydowskie w nagraniu audio, opublikowanym w poniedziałek, na którym prawdopodobnie słychać głos rzecznika IS Abu Hamzaha al-Kuraisziego.