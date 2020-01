Jak przypomniał w poniedziałek Tauron, mechanizm DSR polega na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. Pomaga to zachować stabilność w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w momentach, gdy z określonych powodów znacznie wzrasta zapotrzebowania na energię elektryczną.

Tak było w sierpniu 2015 r., gdy z powodu utrzymujących się wysokich temperatur powietrza ogłoszono 20. stopień zasilania, na podstawie którego PSE mogły nakładać na odbiorców przemysłowych ograniczenia w poborze energii elektrycznej. Po tych doświadczeniach operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego - wspólnie z firmami energetycznymi - rozwija mechanizmy poprawiające pewność zasilania.

„Krajowy system elektroenergetyczny jest narażony na ekstremalne zjawiska pogodowe, które mogą nieść ze sobą skokowy wzrost konsumpcji energii elektrycznej. Tak może dziać się w czasie fali upałów lub mrozów” - wyjaśnił rzecznik Tauronu Łukasz Zimnoch. „W takiej sytuacji, dzięki porozumieniu z PSE, zastosujemy DSR, by czasowo obniżyć ilość zużywanej energii” - dodał Zimnoch.

Rzecznik Tauronu przypomniał, że PSE ogłosiły przetarg na świadczenie usługi DSR – Program Gwarantowany V w lipcu 2019 r.; zaznaczył też, że w ramach tego postępowaniu koncern pozyskał do współpracy wykonawców.

Umowa, o której poinformował w poniedziałek Tauron, to jedna z umów operatora systemu przesyłowego z sześcioma podmiotami, w ramach których – jak informowały PSE w piątek – zakontraktowano na okres letni - od 1 kwietnia do 30 września 2020 r. - redukcje mocy na polecenie na poziomie od 683,7 do 764,5 MW, a na okres zimowy - od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r. - 612 MW.

Usługi DSR to usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej, polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że dzięki zyskaniu wykonawców usług DSR zwiększa się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnego wprowadzenia stopni zasilania, czyli ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej - w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Podmioty świadczące usługi DSR są wynagradzane za gotowość do jej uruchomienia.(PAP)

