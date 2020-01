List intencyjny o współpracy i przystąpieniu do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) w poniedziałek we Wrocławiu w siedzibie firmy IBM podpisał minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie Jarosław Szymczuk.

Celem programu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Polsce – szczególnie w administracji publicznej. Firma będzie pomagać w identyfikowaniu zagrożeń oraz wypracowywaniu metod zgłaszania i obsługi incydentów. Opracuje też rekomendacje na temat konfiguracji sprzętu, oprogramowania i usług, które zwiększą bezpieczeństwo. Będzie też przeprowadzać szkolenia i wykonywać testy bezpieczeństwa.

Minister Zagórski podkreślił, że obecnie żaden kraj, żadne państwo, żadna administracja państwowa nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z zagrożeniami w świecie cyfrowym.

„Dlatego wasze rozwiązania, które są rozwiązaniami wyrastającymi tak naprawdę z waszej całej korporacji, które funkcjonują i pracuje na to dziesiątki tysięcy inżynierów codziennie, możemy dzięki takim umowom przekładać także na doświadczenia administracji. I budować w ten sposób cały system cyberbezpieczeństwa, które w sumie się przekłada na nasze wspólne bezpieczeństwo. Za to bardzo serdecznie dziękuję” - powiedział Zagórski.

Minister dodał, że ma nadzieję, iż dzięki tej współpracy jej efektem będzie też „duża liczba patentów w Polsce z obszaru cyberbezpieczeństwa, bo w tej materii mamy w naszym kraju zarówno dobre doświadczenia, ale jeszcze większe potrzeby”.

„Codziennie mamy do czynienia z cyberbezpieczeństwem na wielu poziomach - od tworzenia zaawansowanych strategii dla dużych globalnych organizacji, po walkę na pierwszej linii frontu, pomagając naszym klientom w zwalczaniu cyberataków. Dzięki temu mamy szeroki przegląd sytuacji, trendów i zagrożeń. We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji będziemy zdecydowanie wspierać wszelkie działania mające na celu zwiększenie zakresu i poziomu bezpieczeństwa, oferując naszą szeroką wiedzę i doświadczenie, w celu lepszej ochrony państwa polskiego” – powiedział dyrektor Szymczuk.

W 2017 roku IBM otworzył we Wrocławiu swoje europejskie X-Force Command Center. Wrocławski XFCC dołączył do globalnej sieci centrów dowodzenia IBM X-Force Command Centers, które co miesiąc przetwarzają ponad bilion incydentów sieciowych, chroniąc 4,5 tys. klientów w 133 krajach. Ta globalna sieć zatrudnia ponad 1400 specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy przez całą dobę służą wsparciem dla klientów.

Dział IBM Security oferuje jedno z najbardziej zaawansowanych i najlepiej zintegrowanych portfolio produktów i usług dla bezpieczeństwa firm. Dane o zagrożeniach pochodzą od IBM X-Force®, grupy badawczej skupiającej się na analizowaniu i definiowaniu różnych rodzajów złośliwego oprogramowania. Firma IBM prowadzi jedno z największych badań nad bezpieczeństwem sieciowym, monitorując ponad 70 miliardów zdarzeń dziennie w ponad 130 krajach, posiadając ponad 10 tys. patentów w tym zakresie.

