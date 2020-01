Carbon Studio powołało spółkę zależną Iron VR do produkcji mniejszych gier VR



Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Carbon Studio ogłosiło powołanie spółki zależnej Iron VR - ma ona zająć się produkcją mniejszych gier VR o niewysokich budżetach, podał producent gier. Carbon Studio jest właścicielem 60% akcji spółki Iron VR, pozostałe należą do osób fizycznych. Prezesem zarządu Iron VR została Karolina Koszuta.

Pieniądze na finansowanie rozwoju nowej spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów. Carbon Studio nie angażuje własnych środków finansowych i zasobów ludzkich w realizację produkcji tworzonych przez Iron VR, podano.

"Od dłuższego czasu rozważaliśmy utworzenie nowej marki i spółki zależnej, która skoncentruje się na produkcji niskobudżetowych gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości. W ten sposób jasno rozgraniczamy kompetencje między Carbon Studio a Iron VR. Głównym obszarem działalności Carbon Studio jest produkcja dużych tytułów VR typu AAA o wyższych budżetach. Tworzeniem mniejszych i tańszych gier w technologii wirtualnej rzeczywistości zajmie się Iron VR. Nowa spółka to niejako dywersyfikacja dotychczasowej działalności. W dalszym ciągu konsekwentnie pozostajemy wierni VR-owi, w którym widzimy duży potencjał do dalszych dynamicznych wzrostów" - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Iron VR zakłada produkcję kilku gier rocznie. Środki na finansowanie rozwoju spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów.

"Carbon Studio jest właścicielem 60% akcji Iron VR. Warto podkreślić, że w realizację produkcji tworzonych przez Iron VR nie będziemy angażować środków pozyskanych z oferty akcji Carbon Studio ani środków własnych czy zasobów ludzkich. Ten obszar sfinansują zewnętrzni partnerzy, a za produkcję będą odpowiadali nowo zatrudnieni pracownicy" - dodał Szaflik.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)