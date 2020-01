Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada osiągnięcie 8,5-9 mld zł przychodów



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - CCC zakłada realizację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,5-9 mld zł w horyzoncie do 2022 r. w przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22", podała spółka.

"Strategia grupy obejmuje cele i aspiracje strategiczne w horyzoncie do 2022, w tym:

1. Realizację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,5-9 mld zł;

2. Udział przychodów e-commerce na poziomie 35-40% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy, w tym realizowanie przez Grupę eobuwie.pl przychodów na poziomie ok. 3 mld zł i rentowności EBITDA eobuwie.pl 8-10% (bez wpływu MSSF16)" - czytamy w komunikacie.

Strategia przewiduje także:

- Skonsolidowaną rentowność operacyjną (bez wpływu MSSF16) w przedziale 8,5-9,5% oraz rentowność netto ze sprzedaży (przed akcjonariuszami mniejszościowymi) w przedziale 7-8%;

- Relację długu netto do EBITDA (bez wpływu MSSF16) w przedziale 0-1x;

- Rating MSCI ESG na poziomie A+.

"Powyższe cele finansowe nie uwzględniają ewentualnych zmian posiadanych przez grupę udziałów w spółkach: eobuwie.pl S.A., HR Group Holding S.à r.l. i Karl Vögele AG KVAG" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w 2018 r. sięgnęły 4 725,8 mln zł.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)