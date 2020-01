Po wyroku tzw. dużego TSUE do Santander BP wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tzw. dużego TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, do Santander Bank Polska wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie, poinformował bank.

"Po wyroku TSUE wpływa do banku ok. 65 nowych pozwów miesięcznie. Na koniec grudnia 2019 roku bank był pozwany w 1 068 sprawach" - podało biuro prasowe.

Według stanu na 30 września 2019 r., grupa była pozwana w 1 258 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (głównie CHF) o wartości przedmiotu sporu 266 965 tys. zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe.

Bank podał dziś, że w 2019 roku utworzył 266,6 mln zł rezerwy na ryzyko prawne, w tym rezerwę związana z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w wys. 173,1 mln zł i rezerwę związaną ze zwrotem części opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych w wys. 93,5 mln zł.

Kwota rezerw została ustalona z audytorem. "Do zakończenia prac nad raportem rocznym audytor ma jeszcze ok. 3 tygodni i zakładamy, że nic się tu nie zmieni, ani nie wydarzy się nic na tyle przełomowego w orzecznictwie sądowym" - podano także.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

