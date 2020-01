Air France zmniejszyła liczbę rejsów do Pekinu i Szanghaju. Od piątku zamiast dotychczasowych 10 lotów tygodniowo do Pekinu i 13 do Szanghaju odbędzie się codziennie jeden lot do każdego z tych miast.

Od piątku bezpośrednie loty samolotów KLM z Amsterdamu do chińskich miast Chengdu i Hangzhou będą zawieszone, a liczba lotów do Szanghaju będzie ograniczona z 11 do siedmiu tygodniowo. Liczba lotów do Pekinu nie będą zmniejszone. Ograniczenia te będą obowiązywać co najmniej do 29 lutego.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Do tej pory potwierdzono ponad 6 tys. przypadków zakażeń i 132 zgony. Przypadki zachorowań wystąpiły w kilkunastu państwach - w tym trzech w Europie - w Niemczech, Francji i Finlandii.

