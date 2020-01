Epidemia koronawirusa: Polacy z Wuhan trafią najpierw do Francji, a potem do Polski

Źródło: PAP

Grupa około 30 Polaków chętnych do ewakuacji z Wuhan, będzie najpierw przetransportowana na lotnisko we Francji, a potem od razu trafią do Polski - poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że to będzie dosyć szybka akcja i że na pewno do połowy przyszłego tygodnia Polacy będą w kraju.