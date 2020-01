LOT lata bezpośrednio z Warszawy na dwa pekińskie lotniska: Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK) i Pekin-Daxing (PKX) w sumie codziennie, siedem razy w tygodniu.

"W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u" - poinformował w piątek w komunikacie LOT.

Jak przekazała spółka, jeszcze w piątek samolot LOT-u wyleci z Warszawy do Pekinu, by przywieźć do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju.

LOT zapewnił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu przy organizowaniu dodatkowych rejsów dla Polaków, gdy będzie taka potrzeba.

LOT jest kolejną linią, która zawiesza połączenia z Chinami w związku z rozprzestrzeniającą się w Chinach epidemią nowego koronawirusa.

Linie lotnicze British Airways poinformowały w czwartek o odwołaniu do końca lutego wszystkich lotów do Chin kontynentalnych. W środę rano brytyjski przewoźnik ogłosił wstrzymanie lotów do Chin kontynentalnych do piątku włącznie, co miało mu pozwolić na ocenę sytuacji. W obu przypadkach decyzja nie dotyczy połączeń do Hongkongu, będącego specjalnym regionem administracyjnym ChRL, które odbywać się będą normalnie.

O zawieszeniu lotów do Chin poinformowało już kilka innych linii lotniczych, m.in. hiszpańska Iberia, która wraz z British Airways tworzy konsorcjum International Airlines Group (IAG), a także amerykańskie United Airlines.

Loty do Chin wstrzymały także Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca. Indonezyjskie linie lotnicze Lion Air ogłosiły także w środę, że od lutego wstrzymają wszystkie loty do Chin.

Od 9 lutego zawieszone zostaną loty do i z Chin linii Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines. Rząd Kazachstanu poinformował o zawieszaniu połączeń lotniczych, kolejowych i autobusowych z Chinami.

Przez wirusa, który wywołuje zapalenie płuc, zachorowało ponad 10 tys. Chińczyków, a ponad 200 zmarło. Przypadki zachorowań stwierdzono też w kilkunastu krajach, m.in. w Niemczech, Francji, Finlandii, USA, Kanadzie, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Polsce jest hospitalizowanych kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa; ponad 500 osób jest monitorowanych przez służby sanitarne. Poza Chinami, nie ma doniesień o zgonach w innych państwach.

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus zabił już w ChRL co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Według definicji WHO, międzynarodowy stan zagrożenia wymaga skoordynowanych działań międzynarodowych, m.in. dotyczących informowania o przypadkach zakażenia.

