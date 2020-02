Jak powiedział PAP Radosław Knap, Polacy mieli czas, by przywyknąć do zamkniętych w niedziele sklepów, choć nie przyszło im to "z łatwością". Przypomniał, że nowy rok przyniósł branży nieruchomości handlowych kolejny, trzeci etap zaostrzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. "Obecnie niemal wszystkie niedziele w miesiącu stały się niehandlowe poza 7 wyjątkami" - wskazał.

Dodał, że z pewnością konsumenci nadal będą korzystać z tych kilku wyjątkowych handlowych niedziel, ale już w mniejszym stopniu niż dotychczas.

Według Knapa, również branża handlowa zastosowała szereg rozwiązań alternatywnych, by zminimalizować straty związane z zakazem handlu w niedziele. W obiektach handlowych nadal można zaobserwować bardzo wzmożony ruch w dni poprzedzające niehandlowe niedziele – szczególnie w piątki i soboty. Parkingi, lokale gastronomiczne, usługowe i sklepy w te dni pękają w szwach.

Zauważył, że spadki odwiedzin w centrach handlowych były widoczne szczególnie po pierwszych kilku miesiącach obowiązywania nowych regulacji. Jak wskazał, później sytuacja zdecydowanie ustabilizowała się, co oznacza, że nie obserwujemy już tak wyraźnych spadków liczby klientów. "Przeciwnie - dodał - zwłaszcza w dużych i średnich obiektach odnotowujemy wzrosty choć mniej dynamiczne".

Powołując się na najnowszy raport diagnozy społecznej z listopada 2019 r. Knap wskazał, że wielu klientów zgłasza niezadowolenie z braku możliwości wyboru odnośnie wyjść w niedziele do miejsc, gdzie mogą spędzić czas wielowymiarowo. "Polega to na połączeniu rozrywki i usług ze skorzystaniem z restauracji i rodzinnymi zakupami" - wyjaśnił.

Dodał, że ustawa wymusiła zmianę zachowań. Wskazał, że przy braku wyboru siłą rzeczy klienci zmieniają przyzwyczajenia robiąc więcej zakupów w niedziele, lecz przez internet. "Nie jest to obojętne dla środowiska z uwagi na mnogość użytych opakowań oraz dostawy".

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) powstała w 2003 r. skupia 240 firm związanych z branżą centrów oraz ulic handlowych. PRCH jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC).

