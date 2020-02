Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - W ramach procesu restrukturyzacji po połączeniu z Euro Bankiem w ub.r., Bank Millennium planuje zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020, podała instytucja. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln zł już w 2020 roku, podano także.

"Dokończenie procesu restrukturyzacji banku po połączeniu oznaczać będzie optymalizację sieci z połączeniem pokrywających się oddziałów oraz redukcję liczby pracowników. Obecny plan zakłada zamknięcie 60 placówek w 2020 roku oraz zwolnienie 260 osób w I kwartale 2020. W 2020 roku kontynuowane będą więc wydatki związane z integracją, ale w wielkości znacznie mniejszej niż pierwotnie planowano. Na rok 2020 planowanych jest 80 mln zł wydatków integracyjnych (w tym częściowo w formie nakładów inwestycyjnych). Bank obecnie szacuje całkowite wydatki integracyjne związane z akwizycją Euro Banku poniżej 300 mln zł. Poza 116 mln zł kosztów integracji poniesionych w 2019 roku, 37 mln zł zostało ujęte w wartości firmy poprzez korektę ceny zakupu, a 33 mln z zostało rozliczone jako nakłady inwestycyjne. Skuteczne dokończenie restrukturyzacji powinno umożliwić uzyskanie synergii w kwocie ponad 100 mln zł już w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Fuzja operacyjna z Euro Bankiem, zakończona 11 listopada 2019 r. skuteczną migracją wszystkich oddziałów, klientów i produktów na markę i systemy Banku Millennium, umożliwiła znaczny wzrost aktywów ogółem o 22% do poziomu 98,1 mld zł, podkreślił bank.

"Depozyty klientów wyniosły 81,5 mld zł, a kredyty w grupie wzrosły do 69,8 mld zł. Liczba aktywnych klientów detalicznych urosła do poziomu 2,6 mln dzięki połączeniu wzrostu organicznego oraz dokonanej fuzji. Na koniec roku 2019, 1,8 mln klientów aktywnie korzystało z kanałów elektronicznych, w tym 1,4 mln z mobilnych. Pomimo realizacji fuzji banków, grupa zamknęła rok 2019 solidną nadwyżką płynności (relacja kredytów do depozytów poniżej 86%) i mocną pozycją kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy 20,1%)" - czytamy dalej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)