LPP miało wstępnie 3,49 mld zł przychodów, 412 mln zysku EBIT w IV kw.



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - LPP odnotowało 412 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w IV kw. 2019/2020 obejmującym okres od 1 października ub.r. do 31 stycznia 2020 r., przy 3 495 mln zł skonsolidowanych przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej LPP za IV kwartał 2019/20 (4 m-ce):

- Przychody ze sprzedaży: 3 495 mln zł,

- Zysk brutto na sprzedaży: 1 854 mln zł,

- Koszty operacyjne: 1 383 mln zł,

- Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 412 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała dane za rok 2019/20 (13 m-cy, okres od 01.01.2019 do 31.01.2020):

- Przychody ze sprzedaży:9 885 mln zł,

- Zysk brutto na sprzedaży: 5 124 mln zł,

- Koszty operacyjne: 4 209 mln zł,

- Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 805 mln zł,

- Powierzchnia handlowa na dzień 31 stycznia 2020 roku wyniosła 1 231,0 tys. m2 (wzrost o 13% r/r), podano także.

Spółka zastrzegła, że są to dane szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego grupy kapitałowej LPP za rok 2019/20, a szczegółowy raport finansowy za ten okres zostanie opublikowany 29 kwietnia 2020 r.

Wcześniej na początku stycznia zarząd LPP poinformował, że ze względu na przesunięty rok rozrachunkowy, czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 będzie wyjątkowo 4-miesięczny, obejmujący okres od początku października 2019 roku do końca stycznia 2020 rok, a wstępne szacunkowe wyniki - za rozrachunkowy czwarty kwartał roku obrotowego 2019/20 oraz - cały rok obrotowy 2019/20 (okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku).

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)