Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" został zapytany, co zrobiłby, gdyby na jego biurko trafiła ustawa dotycząca związków partnerskich. "Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej, ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent, podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył. Zwłaszcza, że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych" - powiedział prezydent.

Müller pytany w Polsat News, czy prowadzone są prace nad ustawą dotyczącą związków partnerskich odparł: "Nie, nie ma takich projektów i nie pracujemy nad taką ustawą".

Odniósł się też do niektórych wypowiedzi, które pojawiły się po publikacji wywiadu z prezydentem. "To duża manipulacja, jeżeli chodził o twierdzenie, że pan prezydent jest za związkami partnerskimi" - podkreślił rzecznik rządu.

W jego ocenie chodziło o ułatwienie procedur nie dotyczących związków partnerskich, tylko w ogóle dostępu do osoby bliskiej. "Wyobrażam sobie, że mogę mieć przyjaciela, przyjaciółkę, osobę z rodziny, którą chcę upoważnić w jakiś sposób do łatwiejszego dostępu do moich danych podatkowych, zdrowotnych i takie regulacje już właściwie istnieją" - zaznaczył.

"Można być może niektóre przyspieszyć, ale nie ma mowy - i to chciałbym wyraźnie podkreślić - o żadnej ustawie o związkach partnerskich. Taka ustawa przez rząd nie będzie przyjmowana, przez większość parlamentarną również" - podkreślił Müller. (PAP)

autor: Rafał Białkowski