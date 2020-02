Emilewicz: Powołaliśmy polsko-francuską grupę roboczą ds. likwidacji barier



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Powstała polsko-francuska grupa robocza ds. likwidacji barier dla przedsiębiorców, inwestujących w obydwu krajach, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz na pierwszym Polsko-Francuskim Forum Przemysłu Przyszłości. Jednocześnie podkreśliła, że polskie przedsiębiorstwa dobrze czują się na francuskim rynku.

"Badania wskazują, że bariery, jakie sami wewnątrz Europy tworzymy sprawiają, że rośniemy o 2% wolniej. Jeżeli podjęlibyśmy odważne kroki w likwidacji tych barier, Europa rosłaby znacznie szybciej. Dlatego powołaliśmy z panem ministrem [francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire] grupę roboczą do likwidacji tych barier" - powiedziała Emilewicz podczas Forum.

"Mówimy nie tylko o tych, na które skarżą się dzisiaj polscy przedsiębiorcy na francuskim rynku, ale jesteśmy otwarci, by słuchać także strony francuskiej i znosić ograniczenia na naszym wewnętrznym rynku polskim" - dodała.

Emilewicz podkreśliła, że wzrasta liczba polskich inwestorów we Francji. "Chociażby Wielton, Oknoplast czy Forte - to są to branże, które posiadają cechę charakterystyczną dla kapitalizmu, czyli cierpliwość w dostosowywaniu się do trudnych wymagań francuskiego rynku" - zaznaczyła.

"Nasi czołowi eksporterzy i inwestorzy czują się dobrze na francuskim rynku. Zachęcamy ich do tego, żeby byli obecni jeszcze mocniej, jeszcze częściej" - podsumowała.

W 2018 r. polski eksport towarów do Francji zwiększył się o 5,3%, do 12,2 mld euro, a import o 3%, do 8,2 mld euro.

Towary o najważniejszym znaczeniu w polskim eksporcie do Francji to: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, obrazu i dźwięku, ich części i akcesoria, pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, meble, pościel, materace, lampy, reklamy świetlne, budynki prefabrykowane, tworzywa sztuczne i artykuły z nich.

We Francji inwestują m.in. Rawlplug, Can-Pack, Sanok Rubber Company (w sektorze produkcji przemysłowej), Mawflow France Automotive (w branży motoryzacyjnej), Fakro, Oknoplast, Domibat (w budownictwie), Comarch i Makolab (w usługach informatycznych).

Zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju, Francusko-Polską Izbę Gospodarczą oraz Konfederację Lewiatan.

