Rzecznik rządu pytany w Polsat News o wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Warszawie oraz o to jak Polska może skorzystać na poprawie relacji z Francją stwierdził, że jest kilka takich obszarów, m.in. gospodarka. "I Francja, i Polska ma kilka interesów. Jednym z nich jest na pewno kwestia budowy elektrowni atomowej. Francja to jest bardzo duży potentat w tym zakresie, ponad 70 proc. energii pozyskuje (z atomu)" - wskazał rzecznik rządu.

Dopytywany czy Polska chce współpracować w tym zakresie z Francją, Müller odparł, że o tym "jeszcze nie zdecydowaliśmy". "Dlatego, że trwają negocjacje i z Amerykanami, i niedawno byliśmy z panem premierem w Japonii, gdzie jest nowa technologia budowy małych reaktorów atomowych, i są właśnie Francuzi. Dlatego też warto dyskutować w takim gronie, aby licytować również cenę, ale sprawdzać również technologię, bo ona oczywiście ma kluczowe znaczenie" - tłumaczył Müller.

Rzecznik rządu pytany kiedy miałaby powstać ta elektrownia stwierdził, że w tym roku należałoby podjąć decyzję dotyczącą wyboru technologii. "Myślę, że to jest taka perspektywa - ten, przyszły rok wybór technologii i realizacja samej budowy to jest niestety ok. 10 lat" - zaznaczył.

Jak dodał, nie ma jeszcze decyzji o lokalizacji elektrowni, gdyż to zależy również o wyboru technologii.

Według Müllera drugim obszarem potencjalnej współpracy z Francją może być kolej, w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Zarówno w Japonii rozmawialiśmy - bo tam też są koleje szybkich prędkości - jak i z Francuzami wczoraj na temat TGV" - podkreślił, zaznaczając, że również w tym przypadku decyzje nie zapadły.

Rzecznik rządu został zapytany o słowa Macrona w Warszawie dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. "Mówił o tym, że Francja nie będzie pouczała Polski w tym zakresie" - odparł Müller. Na uwagę, że Macron stwierdził, iż Polska powinna więcej rozmawiać z Komisją Europejską zadeklarował: "Oczywiście, rozmawiać zawsze możemy".

"Są takie obszary, które są obszarem regulacyjnym UE i są takie obszary, które są objęte regulacjami krajowymi. Wymiar sprawiedliwości, to jest wymiar objęty regulacjami krajowymi i UE nie ma kompetencji w tym zakresie. Oczywiście możemy rozmawiać, wymieniać się dobrymi praktykami, ale my pokazujemy to, że wiele z tych dobrych praktyk przyjmujemy z krajów takich jak Niemcy czy Francja" - dodał Müller. (PAP)

autor: Rafał Białkowski