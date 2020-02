Wielton: Sprzedaż przyczep rolniczych wzrosła o 21% r: r w 2019 roku



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Segment produktów dla rolnictwa Wieltonu odnotował wzrost o 21% r/r do 482 rejestracji w 2019 r., podała spółka. Obrót w segmencie Agro osiągnął w minionym roku rekordowe 73,2 mln zł.

Dzięki temu producent uplasował się na trzecim miejscu w Polsce z 8,9% udziału w rynku. Dodatkowo grupa poinformowała, że portfel zamówień produktów dla rolnictwa w pierwszym półroczu bieżącego roku jest już nasycony.

Zarówno cały rynek, jak i segment Agro Wieltonu rósł niezwykle dynamicznie. W 2019 r. polski rynek wzrósł o 7% do 5 393 sztuk. W tym okresie Wielton zarejestrował łącznie 482 sztuk produktów. Stanowi to wzrost o 21% r/r. Przyczepy w zakresie ładowności oferowanej przez Wielton tj. od 8 ton do pow. 17 ton, uzyskały 13,1% rynkowego udziału w 2019 r. (w 2018 r. 11,5%). Łączna sprzedaż produktów rolniczych wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 25%. Przełożyło się to na 33%-dynamikę wzrostu przychodów z tego segmentu, do wartości 73,2 mln zł, poinformowano.

"Segment Agro obiecująco się rozwija. W ubiegłym roku cały rynek urósł o 7%. W obecnym roku na podstawie zamówień na pierwsze półrocze widzimy, że ta tendencja może się utrzymać. Z perspektywy grupy wysoki popyt na produkty dla rolnictwa pozwala myśleć, że dywersyfikacja biznesu jest dodatkowym czynnikiem wzrostu, a segment Agro zaczyna odgrywać coraz bardziej istotną rolę. To kolejne potwierdzenie założeń realizowanej strategii i siły grupy" - powiedział prezes Wieltonu Mariusz Golec, cytowany w komunikacie.

Większość produkcji Wielton Agro jest przeznaczona na eksport. Jak wskazuje producent, udział eksportu w ubiegłym roku wyniósł niemal 60%. Tradycyjnie najważniejszymi rynkami eksportowymi w 2019 r. były Czechy i Niemcy. Producent aktywnie działa w celu dalszej dywersyfikacji geograficznej tego segmentu. Wielton wkrótce wejdzie m.in. na rynek francuski oraz egzotyczny rynek japoński.

"We Francji jesteśmy już po road show. Dzięki temu zebraliśmy materiał i uwagi. Jesteśmy w trakcie zmian w konstrukcji i wyposażeniu przyczep dedykowanych na ten rynek. Możliwe jest rozpoczęcie regularnej sprzedaży, choć pierwsze sety produktów już zostały do Francji wysłane w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o rynek japoński to spotkaliśmy się z przedstawicielami New Holland HFT Japan. Wygląda to obiecująco. Wysłaliśmy frachtem pierwsze produkty i obecnie czekamy aż dotrą do odbiorcy. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to zyskamy ciekawego egzotycznego partnera i dostęp do rynku japońskiego" - dodał dyrektor Wielton Agro Dariusz Porzuczek.

Wielton wszedł na rynek przyczep rolniczych 10 lat temu. Dziś w ofercie Wielton Agro jest 25 typów przyczep rolniczych, w tym m.in. przyczepy skorupowe, dwuosiowe, tandemy oraz przyczepy do przewozu bel.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)