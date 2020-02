PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawy gazu do 7 gmin w woj. świętokrzyskim



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła dostawy gazu do siedmiu gmin w województwie świętokrzyskim - Wiślicy, Baćkowic, Górna, Bodzentyna, Opatowca, Osieka i Waśniowa, podała spółka. Dzięki inwestycji PSG dostęp do paliwa gazowego uzyskał miejscowy przemysł, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, a także odbiorcy indywidualni. Wykorzystanie gazu ziemnego m.in. do celów grzewczych znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

"W ciągu niespełna półtora roku od rozpoczęcia przez PSG realizacji Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI) spółka umożliwiła już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem każdy nowy odbiorca gazu ziemnego oznacza rezygnację z innych, nieekologicznych źródeł energii" - powiedział p.o. prezesa PSG Ireneusz Krupa, cytowany w komunikacie.

Ogółem w ramach Programu w Świętokrzyskiem do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 12 gmin, w tym część poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Oddział Zakład Gazowniczy PSG w Kielcach realizuje również dwie inwestycje strategiczne, dofinansowywane przez Unię Europejską. Są to budowa gazociągu Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski oraz gazociągu Lubienia - Masłów - Kielce, o łącznej wartości niemal 300 mln zł. Stopień gazyfikacji województwa świętokrzyskiego wzrósł z 60,78% w 2018 roku do 67,65% obecnie. Zgodnie z założeniami Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w całym kraju do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym 90% mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. W ramach PPI PSG zbuduje też minimum 77 stacji LNG w całym kraju, podano również.

Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka w grupie kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)