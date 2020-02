Sześć ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy – poinformował PAP we wtorek Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA. Trasa jest częścią szlaku Via Carpatia.