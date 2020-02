Agencja Reuters podała we wtorek po południu, powołując się na źródła zbliżone do sprawy, że bank Pekao jest postrzegany, jako główny kandydat do przejęcia pakietu akcji mBanku od niemieckiego Commerzbanku. Niektóre polskie media informują, że Pekao złożył ofertę przejęcia mBanku.

"Nie komentujemy spekulacji medialnych - taki jest nasz komentarz" - powiedziała we wtorek PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej banku Pekao Katarzyna Żądło pytana, czy prawdą jest to, co podał Reuters.

Około godz. 16.45 akcje Pekao traciły ok. 3 proc. (choć po godz. 16. spadały o ok. 4 proc.), podczas gdy we wtorek rano zyskiwały na wartości ponad 1 proc., a w

W czasie Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos prezes Pekao Marek Lusztyn powiedział PAP, że mBank jest "bardzo interesującym bankiem".

"mBank jest bardzo interesującym bankiem. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych banków nie tylko w Polsce, ale w Europie" – powiedział szef Pekao pytany był przez PAP, czy bank jest zainteresowany przejęciem mBanku - samodzielnie, bądź wspólnie z PZU. Jak wyjaśnił, "z uwagi na trwający proces, nie chciałby dalej komentować".

Wcześniej agencja Bloomberg, powołując się na źródła zbliżone do sprawy poinformowała, że Pekao i Apollo Global Management złożyły niewiążące oferty na zakup mBanku. Wstępne zainteresowanie miał wyrazić również PKO BP.

Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynikało, że inwestorzy zainteresowani zakupem mBanku mogli składać wstępne oferty od środy, 15 stycznia, przez kilkanaście kolejnych dni. Z tego grona Commerzbank na przełomie stycznia i lutego dopuści kilka podmiotów do due diligence, a w okolicach kwietnia czekać będzie na oferty wiążące.

Commerzbank ma ok. 70 proc. w udziału w akcjonariacie mBanku.

Pod koniec września ub. r. zarząd i rada nadzorcza Commerzbanku zatwierdziły strategię biznesową "Commerzbank 5.0", która zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku. Według wcześniejszych informacji Commerzbank chce sprzedać polską spółkę do końca 2020 roku.

