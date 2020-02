Saudyjskie ministerstwo kultury ogłosiło utworzenie nowych komisji na Twitterze, twierdząc, że „są one częścią szerszego planu przemian, który wzbogaci saudyjski sektor kultury”.

Nowe komisje mają się zajmować: muzeami, sztukami wizualnymi, sztuką kulinarną, architekturą i wzornictwem, teatrem i widowiskami, przemysłem filmowym, przemysłem muzycznym, modą, bibliotekami, dziedzictwem kulturowym oraz literaturą, wydawnictwami i tłumaczeniami.

Celem ich powołania jest promocja kultury saudyjskiej jako stylu życia, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i umocnienia pozycji królestwa na arenie międzynarodowej - podkreśliło ministerstwo, cytowane przez związany z władzami dziennik "Arab News".

Do obowiązków komisji należy m.in. zachęcanie do inwestowania i finansowania we wszystkich sektorach, przyznawanie koncesji i stypendiów, opracowywanie programów edukacyjnych i współpraca z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami kulturalnymi.

Portal Al-Arabija poinformował, że minister kultury książę Bader ibn Abd Allah ibn Farhan będzie nadzorował prace komisji, by zapewnić ich zbieżność z planem reformy królestwa "Wizja 2030". Ten ogłoszony w 2016 roku program ma zmodernizować tradycyjny styl życia Saudyjczyków i przygotować monarchię na przejście od gospodarki surowcowej w stronę innowacyjności.(PAP)

baj/ akl/