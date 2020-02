"Europejski Bank Inwestycyjny jest największym na świecie bankiem rozwojowym i partnerem o znaczeniu strategicznym dla Polski. Jestem zaszczycona nominacją na stanowisko wiceprezesa EBI. Wybór przedstawiciela Polski będzie oznaczał wzrost pozycji naszego kraju w zarządzie EBI, co będzie świadczyć o docenieniu naszego kraju na arenie międzynarodowej" - poinformowała Czerwińska.

Jednocześnie zaznaczyła, że do czasu zakończenia głosowania wśród państw członkowskich i ewentualnego powołania "całkowicie poświęca się bieżącej pracy w NBP".

Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. była ministrem finansów. 4 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda powołał Czerwińską na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział w czwartek PAP, że przedstawiłem kandydaturę prof. Teresy Czerwińskiej, członka zarządu NBP oraz byłej minister finansów, na stanowisko wiceprezesa EBI, członka Komitetu Zarządzającego banku. Komitet Zarządzający w EBI jest organem wykonawczym banku, zarządza on bieżącym jego funkcjonowaniem.

Wcześniej, nieoficjalną informację o kandydaturze Czerwińskiej podał na Twitterze analityk Polityki Insight Piotr Sobolewski.

EBI to instytucja Unii Europejskiej udzielająca kredytów długoterminowych, jej udziałowcami są państwa członkowskie. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.

Czerwińska jest absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku. Była gubernatorem z ramienia Polski m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była także członkiem Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019) oraz Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018).

autor: Aneta Oksiuta