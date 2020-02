Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób w 2020 r.



Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ponad 100 osób w tym roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Na zwiększenie kosztów wynikających ze świadczeń pracowniczych wpłyną także m.in. planowane podwyżki.

Zgodnie z opublikowaną prognozą na 2020 r., świadczenia pracownicze wzrosną łącznie o 9% r/r do 495 mln zł.

"Wpłyną na to trzy główne elementy. Mamy sferę techniczną czy regulacyjną - fundusz podwyżkowy z 2019 r. będzie już działał przez cały 2020 r. W końcówce roku podpisaliśmy umowę i mamy wdrożone pracownicze plany kapitałowe, z tego tytułu pewna część wynagrodzeń będzie wyższa" - powiedział Warpechowski podczas konferencji prasowej.

"Pozostała część podwyżki to zwiększenie zatrudnienia. Planujemy ponad 100 osób większego zatrudnienia w związku z nowymi obszarami, w których będziemy działali i też z funkcjonowaniem nowych inwestycji przez cały rok" - dodał.

Trzecim elementem jest fundusz podwyżkowy planowany na ten rok, ale wpłynie on tylko na ułamek zakładanego 9-proc. wzrostu, wyjaśnił dyrektor finansowy.

Na 30 września 2019 grupa zatrudniała 5 166 osób w stosunku do 4 978 osób na 30 września 2018 roku.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)