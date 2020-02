Opady uznawane są za największe od prawie 20 lat. Jak pisze Reuters, ulewy były "miłą niespodzianką", gdyż meteorolodzy w trzymiesięcznej prognozie wydanej w styczniu zapowiadali wysokie temperatury i niewielkie opady. Z najnowszych prognoz wynika, że w Sydney w ciągu 24 godzin do soboty rano ma spaść 130 mm deszczu, najwięcej od 5 lutego 2002 roku.

Szef straży pożarnej w regionie wiejskim w Nowej Południowej Walii Shane Fitzsimmons powiedział dziennikarzom, że deszcz pomoże ugasić część pożarów w najbliższych dniach i jest "mile widzianą zmianą" po długim okresie upałów i suszy.

"Dookoła pojawia się wiele uśmiechów" - stwierdził Fitzsimmons. Dodał, że pożary w Nowej Południowej Walii trwają w 42 miejscach, a w Wiktorii - w 21.

Ulewy wystąpiły też w częściach stanu Queensland.

Seria pożarów, która rozpoczęła się we wrześniu, zniszczyła ok. 11,7 mln ha buszu i tysiące domów, zabiła co najmniej 33 osoby i ponad miliard zwierząt. (PAP)