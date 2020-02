Gaz-System ma pozwolenie na budowę tłoczni gazu w Gustorzynie



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Wojewoda kujawsko-pomorski wydał pozwolenie na budowę tłoczni gazu w Gustorzynie, podał Gaz-System. Nowy obiekt będzie jedyną tłocznią wybudowaną od podstaw w polskiej części Baltic Pipe.

"Polski system przesyłowy zostanie wzmocniony o nowoczesny obiekt - tłocznię gazu w Gustorzynie, która stanie się kluczowym elementem zapewniającym przesył gazu w stronę aglomeracji warszawskiej, Litwy oraz w kierunku południowo-wschodnim kraju" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Tłocznia Gustorzyn poprzez swoje centralne położenie sterować będzie rozpływem gazu w środkowej Polsce. Nowa tłocznia jest budowana nie tylko dla potrzeb transportu gazu w ramach projektu Baltic Pipe, ale również w kontekście przyszłego interkonektora Polska-Litwa.

"Projekt budowlany zatwierdzony przez wojewodę zakłada realizację inwestycji w dwóch etapach:

- etap I obejmuje rozbudowę i budowę instalacji na terenie węzła przesyłowego i budowę tłoczni gazu Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- etap II inwestycji obejmuje rozbudowę tłoczni o kolejny zespół agregatów sprężarkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - podano także.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)