T-Mobile chce mieć latem łącznie 1600 stacji zmodernizowanych do 5G



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - T-Mobile Polska zmodernizuje łącznie 1600 stacji bazowych do standardu 5G w częstotliwości 2100 MHz i uruchomi komercyjnie usługi 5G kiedy będzie dysponować urządzeniami pozwalającymi klientom korzystać z nowej generacji, poinformował prezes Andreas Maierhofer.

"Pracujemy nad udostępnieniem 5G w naszej sieci, ale chcemy udostępniać tylko prawdziwe doświadczenia 5G. Dlatego uruchomimy tą technologię komercyjnie kiedy będziemy mieli dostępne urządzenia 5G" - powiedział Maierhofer podczas konferencji prasowej.

Prezes T-Mobile Polska podkreślił, że operator ma już 800 stacji zmodernizowanych do standardu 5G (w Warszawie). Latem ich liczba ma się podwoić do 1600 stacji i zasięgu 5G dla 6 mln populacji w pięciu miastach.

Według jego słów, operator spodziewa się dostaw sprzętu - najpierw routerów, następnie smartfonów 5G obsługujących 2,1 Mhz na wiosnę, a początek sprzedaży może nastąpić w okolicach czerwca. Jednocześnie operator czeka na rozstrzygnięcia aukcji pasma 5G. Prezes T-Mobile ocenił, że latem można spodziewać się rozdysponowania spektrum.

"Kiedy będzie już pełny obraz co do aukcji, a na rynku dostępny będzie sprzęt obsługujący sieć 5G, wrócimy z dalszymi informacjami o naszych planach" - podsumował Maierhofer.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)