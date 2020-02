Konsorcjum Stali miało wstępnie 17,72 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 17,72 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka.

"Jednostkowy wynik finansowy netto emitenta za rok 2019 wyniósł 17 718 tys. zł, co stanowi spadek o 24 609 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1 685 065 tys. zł, co stanowi spadek o 133 254 tys. zł r/r.

"Zdaniem zarządu spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej tj. spadku zużycia jawnego stali z jednoczesnym spadkiem cen na wyroby hutnicze w raportowanym okresie" - czytamy dalej.

Spółka podała też, że z uwagi na trwający proces sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za rok 2019.

"Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 30.04.2020 r." - podano także.

Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,83 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)