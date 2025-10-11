Abonament RTV od lat wzbudza emocje i pozostaje jednym z bardziej kontrowersyjnych obowiązków wśród Polaków. Mimo że coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego radia i telewizji, przepisy nadal zobowiązują większość gospodarstw domowych do jego opłacania. Wystarczy samo posiadanie odbiornika, by powstał obowiązek uiszczania należności. Problem w tym, że wielu o nim zapomina lub celowo go unika, narażając się na dotkliwe konsekwencje: od grzywny po egzekucję komorniczą. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kto musi płacić abonament, komu przysługuje zwolnienie oraz jakie kary grożą za uchylanie się od tego obowiązku.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV został uregulowany w ustawie z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Przepisy jasno wskazują, że każda osoba fizyczna lub instytucja posiadająca odbiornik radiowy bądź telewizyjny ma obowiązek jego zarejestrowania oraz systematycznego opłacania abonamentu. Co istotne, konieczność uiszczania opłat wynika już z samego faktu posiadania sprzętu zdolnego do odbioru sygnału RTV, nawet wtedy, gdy nie jest on faktycznie używany.

Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku stawki abonamentu RTV nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem. Nadal obowiązują dwa podstawowe poziomy opłat: 8,70 zł miesięcznie za posiadanie radia oraz 27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Osoby, które decydują się na uregulowanie należności z wyprzedzeniem, mogą liczyć na zniżki:

3 proc. przy wpłacie za 2 miesiące,

4 proc. przy wpłacie za 3 miesiące,

5 proc. przy wpłacie za pół roku,

10 proc. przy płatności za cały rok z góry.

Poniżej przedstawiono wysokość opłat w 2025 roku z uwzględnieniem przysługujących rabatów w zależności od okresu rozliczeniowego.

Liczba opłacanych miesięcy z góry Wysokość opłaty za odbiornik radiowy (ze zniżką) Wysokość opłaty za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy(ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Od 1 stycznia 2026 roku podwyżka opłaty za abonament RTV

Od 2026 roku nastąpi podwyżka opłat abonamentowych RTV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła wzrost stawek obejmujący zarówno odbiorniki radiowe, jak i telewizyjne. Nowe miesięczne opłaty wyniosą:

9,50 zł za korzystanie wyłącznie z radia (dotychczas 8,70 zł),

(dotychczas 8,70 zł), 30,50 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny (dotychczas 27,30 zł).

W dalszym ciągu utrzymane zostaną zniżki dla osób płacących z wyprzedzeniem, które wynoszą:

3 proc. przy opłacie za dwa miesiące z góry,

4 proc. przy opłacie za trzy miesiące,

5 proc. przy płatności za pół roku,

10 proc. przy jednorazowej wpłacie za cały rok.

Od 1 stycznia 2026 roku wyższe będą też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Za brak terminowej opłaty abonamentu RTV lub niezarejestrowanie posiadanego odbiornika przewidziana jest kara pieniężna w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki abonamentowej.

W praktyce oznacza to, że w 2025 roku kara wynosi:

261 zł – w przypadku nieopłacenia abonamentu wyłącznie za radio,

819 zł – za brak opłaty za radio i telewizję.

Od 2026 roku wysokość sankcji wzrośnie do:

285 zł – za sam odbiornik radiowy,

915 zł – za telewizor lub zestaw radiowo-radiowy.

Choć kara nakładana jest jednorazowo, notoryczne uchylanie się od obowiązku płatności może skutkować przekazaniem sprawy do egzekucji skarbowej lub komorniczej, co dodatkowo zwiększa koszty postępowania.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny, jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sam fakt posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, nawet jeśli nie jest ono faktycznie używane, rodzi obowiązek uiszczania opłat.

W praktyce dotyczy to posiadaczy telewizorów, radioodbiorników, wież audio czy też radia w samochodzie. Rejestracji urządzenia można dokonać osobiście w placówce Poczty Polskiej lub przez internet, za pomocą formularza online.

Abonament RTV - kontrole w 2025 roku

Kontrole dotyczące opłacania abonamentu RTV przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. W całym kraju działa ich zaledwie kilkudziesięciu, dlatego inspekcje najczęściej obejmują przedsiębiorstwa i instytucje, a wizyty w prywatnych domach zdarzają się rzadko. Warto pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, jednak może poprosić o potwierdzenie rejestracji odbiornika lub wezwać do uregulowania zaległych opłat.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli w trakcie kontroli zostanie stwierdzone, że dana osoba nie opłaca abonamentu RTV, w pierwszej kolejności otrzymuje pisemne upomnienie. Od momentu jego doręczenia ma 7 dni na spłatę zaległości. Jeżeli w tym czasie nie dokona wpłaty, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Dalsze działania prowadzą poborcy podatkowi, którzy posiadają uprawnienia podobne do tych, jakie mają komornicy sądowi.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeśli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną spłacone w wyznaczonym czasie, urząd skarbowy może rozpocząć egzekucję i ściągnąć należności między innymi z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków na rachunku bankowym,

nadpłaty podatku.

Podstawą do podjęcia takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską, przekazany następnie do skarbówki. Potrącenia dokonywane są automatycznie, bez zgody dłużnika, choć w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązują określone limity ochronne wynikające z kwoty wolnej od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych RTV w 2025 roku zwolnione są między innymi: