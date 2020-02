USA: Resort sprawiedliwości nie chce kary 7-9 lat więzienia dla byłego doradcy Trumpa

Źródło: PAP

Ministerstwo sprawiedliwości USA wycofało się we wtorek z rekomendacji skazania Rogera Stone'a, lobbysty i byłego doradcy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na 7 do 9 lat więzienia. W poniedziałek o taką karę zwrócili się do sądu w Waszyngtonie prokuratorzy federalni.