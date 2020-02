Wcześniej rząd zakładał wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,24 proc. Przy tym wskaźniku koszt miał wynieść 7,16 mld zł.

"Dzisiaj został podpisany przeze mnie komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok 2020. Ten wskaźnik wynosi 103,56 proc. Oznacza to, że na waloryzację rent i emerytur, która jest przewidziana w 2020 r. przeznaczymy około 9,2 mld zł" - poinformowała minister rodziny na konferencji prasowej w MRPiPS.

Jak wskazała, świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56 proc.

Zapewniła, że w kwietniu zostanie także wypłacona tzw. trzynasta emerytura i renta. Zgodnie z ustawą "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto. Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji emerytur i rent bez poprawek. Zgodnie z nią najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

W związku z nowelizacją podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych do 1700 zł. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

