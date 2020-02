Grupa Żywiec miała 234,15 mln zł zysku netto, 324,89 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 234,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 324,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Ubiegły rok był trudniejszy dla branży piwnej i Grupy Żywiec niż bardzo dobry 2018. Niekorzystna pogoda w maju na początku sezonu piwnego, a także spadek całego rynku piwa w czwartym kwartale, szczególnie w segmencie ekonomicznym wpłynęły również na sprzedaż Grupy Żywiec. Negatywny wpływ tych czynników częściowo zrównoważyliśmy kontynuacją wzrostu naszych marek premium i Strefy Zero. Utrzymaliśmy też pozycję lidera najszybciej rosnących segmentów rynku jak premium i piwa bezalkoholowe. Na nasze wyniki bardzo pozytywnie wpłynął też dalszy dynamiczny rozwój Browaru Namysłów i efekty synergii wynikające z tej akwizycji" - napisał prezes Francois-Xavier Mahot w liście do akcjonariuszy.



Zysk operacyjny wyniósł 324,89 mln zł wobec 415,32 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 569,8 mln zł w 2019 r. wobec 3 323,75 mln zł rok wcześniej.

"Do wzrostu przychodów o 7% przyczyniły się dwucyfrowe wzrosty sprzedaży marek premium (Żywiec, Heineken, Desperados i Strefa Zero) oraz dalszy dynamiczny rozwój marek Browaru Namysłów Sp. z o.o., który w kwietniu stał się częścią grupy kapitałowej. Efekty synergii uzyskane dzięki akwizycji Browaru Namysłów są realizowane i przekroczyły zakładane oczekiwania. Efektem dalszego wzrostu marek premium oraz rozwoju marek Browaru Namysłów jest także kontynuacja wzrostu przychodów z każdego hektolitra piwa (+5% vs 2018). Duże wzrosty kosztów działalności związane z rosnącymi kosztami produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń w powiązaniu z jednorazowymi kosztami akwizycji spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. wpłynęły na wysokość zysku" - czytamy w raporcie.

W 2019 roku wartość poniesionych przez spółki grupy nakładów inwestycyjnych wyniosła 271,66 mln zł, podano także.

"Obserwując utrzymującą się wysoką inflację kosztów działalności, coraz bardziej skomplikowane otoczenie regulacyjne nakładające na przedsiębiorców coraz to nowe obciążenia podatkowe i administracyjne oraz uwzględniając wzrost akcyzy na alkohol w bieżącym roku grupa kapitałowa Żywiec S.A. będzie kontynuować strategię budowania wartości i zwiększania wartości z każdego hektolitra piwa. Jednocześnie będzie dążyć do zwiększenia efektywności wewnętrznej, kontynuacji inwestycji w silne marki i innowacje oraz obsługę klienta" - zadeklarował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 330,34 mln zł wobec 312,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.

(ISBnews)